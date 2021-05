BASEBALL Serie A: San Marino Baseball atteso dalla sfida con i Lancers

Serie A: San Marino Baseball atteso dalla sfida con i Lancers.

Prima trasferta stagionale per il San Marino Baseball, atteso a Lastra a Signa contro i Lancers. Per la squadra di Doriano Bindi la possibilità di bissare il successo ottenuto a Serravalle contro la Fiorentina contro una squadra che ha perso le prime due partite contro Grosseto. Gara-1 è in programma oggi alle 15 mentre Gara-2 si giocherà domani alle ore 11.

