Serie A: San Marino cade a Grosseto. Stasera gara-2 del 6° turno

Il San Marino Baseball cade in casa del BBC Grosseto nella prima partita del sesto turno di Serie A. I toscani si impongono per 10-4, sfruttando al meglio le 12 battute valide piazzate e andando a segno in cinque inning. Nove le valide per San Marino, che mette più volte gli uomini in base ma non capitalizza abbastanza, segnando solo nella settima e nella nona ripresa. Il lanciatore vincente è Laurencio, il perdente è Lage, alla prima sconfitta. Stasera, San Marino proverà a pareggiare la serie in gara-2: playball alle 20, di nuovo sul campo di Grosseto.