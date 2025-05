Serie A, San Marino ospita Reggio Emilia con l'incognita pioggia

San Marino torna in campo stasera nel quinto turno di gare della Serie A di baseball, a Serravalle, contro Reggio Emilia. O meglio, prova a farlo, perché in un campionato finora pieno di rinvii e interruzioni, la pioggia mette per l'ennesima volta a rischio una partita dei titani. Alla sfida, la squadra di coach Bindi arriva con quattro vittorie su sei incontri fin qui disputati e conclusi e uno sweep realizzato ai danni di Nettuno la scorsa settimana. Reggio Emilia, penultima nel girone, ha vinto solo due delle otto gare giocate, battendo 8-2 Nettuno nel turno pasquale e 13-12 Macerata a fine aprile. Playball alle 20, domani si replica sul diamante degli emiliani, alla stessa ora.