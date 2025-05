BASEBALL Serie A, San Marino ospita Reggio Emilia con l'incognita pioggia Nel quinto turno di campionato, il maltempo mette di nuovo in dubbio un gara dei titani. Gli emiliani ci arrivano con 2 vittorie su 8 partite

San Marino torna in campo stasera nel quinto turno di gare della Serie A di baseball, a Serravalle, contro Reggio Emilia. O meglio, prova a farlo, perché in un campionato finora pieno di rinvii e interruzioni, la pioggia mette per l'ennesima volta a rischio una partita dei titani. Alla sfida, la squadra di coach Bindi arriva con quattro vittorie su sei incontri fin qui disputati e conclusi e uno sweep realizzato ai danni di Nettuno la scorsa settimana. Reggio Emilia, penultima nel girone, ha vinto solo due delle otto gare giocate, battendo 8-2 Nettuno nel turno pasquale e 13-12 Macerata a fine aprile. Playball alle 20, domani si replica sul diamante degli emiliani, alla stessa ora.

