BASEBALL Serie A: San Marino parte subito bene con Macerata I Titani vincono sul diamante di Serravalle la prima partita della serie.

La nuova stagione del baseball parte con una vittoria per 8-0 contro Macerata. I primi due inning decidono la sfida di Serravalle. I Titani iniziano nel migliore dei modi: base ball per Tromp, valida di Batista e singolo di Diaz che vale l'1-0. San Marino segna ancora. La volata di sacrificio di Lopez per il 2-0 e il singolo di Angulo del 3-0. Il secondo attacco sammarinese porta altri due punti. Singolo di Di Fabio e base a Diaz, colpito. Poi il gran giro di mazza di Alvarez spinge a casa i punti del 5-0. Sul monte Quevedo non ha grandi difficoltà e nelle sue quattro riprese subisce solo due arrivi in base, uno dell'ex Leonora. Macerata va vicino a segnare al sesto inning su Baez, che poi trova lo strikeout per chiudere la ripresa. Nella parte bassa arrivano altri tre punti. Il doppio di Batista, il singolo di Diaz e quattro ball per Alvarez rimpiono le basi. Lopez fa entrare il 6-0. Il settimo punto arriva su palla mancata durante il turno di Celli e il definitivo 8-0 su lancio pazzo. Sul monte debutta anche Pedrol che chiude la partita con tre strikeout. Nella gara di esordio vincono anche i campioni d'Italia di Bologna e Parma, rispettivamente con 7-1 e 1-0 con le due squadre di Grosseto.

