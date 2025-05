BASEBALL Serie A, San Marino si prende la rivincita su Grosseto I titani battono 11-2 il BBC in trasferta, rialzandosi dopo la sconfitta di venerdì. Ora arrivano tre partite in una settimana

Serie A, San Marino si prende la rivincita su Grosseto.

San Marino si prende la rivincita, con gli interessi. In gara-2 del sesto turno della Serie A di baseball, i titani battono 11-2 il BBC Grosseto, vendicando la sconfitta per 10-4 subita nella prima sfida. Quindici le battute valide messe a segno sul diamante dei toscani dalla squadra di coach Bindi, che anche venerdì non aveva attaccato male, piazzandone nove, ma stavolta è riuscita a capitalizzare molto meglio, senza mai incepparsi. Di nove inning giocati, cinque sono finiti con almeno un punto segnato dai sammarinesi. Ottima la prova anche della difesa, che ha concesso solo cinque battute valide, un punto nel primo inning e uno nel settimo. Da segnalare, nel box, i fuoricampo di Celli e Angulo. Proprio Angulo è stato il protagonista della gara, registrando un 4 su 5 in battuta e ben sei punti battuti a casa. Sul monte di lancio, il vincente è Palumbo.

Grazie a questa vittoria, San Marino resta seconda nel girone, con 7 successi e 3 sconfitte, sempre dietro a Parma, che in questo turno ha perso la prima gara della propria stagione, a Macerata. Ora i titani sono attesi da una settimana più carica del solito, con tre partite, tutte sul diamante di Serravalle: martedì sarà completata gara-1 del terzo turno, contro Parma, interrotta per pioggia al terzo inning, sull'1-0 per gli emiliani, venerdì e sabato si giocherà l'ultimo turno d'andata, con un doppio impegno contro Macerata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: