BASEBALL Serie A: San Marino vince anche a Reggio e completa lo sweep I titani battono la Palfinger 16-7. È il quarto successo di fila, secondo posto consolidato

Il San Marino Baseball centra la quarta vittoria consecutiva e completa lo sweep contro Reggio Emilia, il secondo di fila, dopo quello rifilato a Nettuno. In gara-2 del quinto turno di Serie A, i titani dimostrano di aver trovato il ritmo, piazzando 17 battute valide sul diamante degli emiliani, che fruttano ben 16 punti, a fronte dei 7 realizzati dagli avversari. Di queste, quattro, su sette tentativi, sono arrivate da Nathanael Batista, migliore dei suoi in attacco, mentre sul monte di lancio il vincente è Marc Civit, il perdente è Enrico Zanchi.

A passare in vantaggio è proprio San Marino, aprendo con il triplo di Batista e andando a punto grazie a un errore della difesa, anche se i reggiani pareggiano e ribaltano subito il risultato, portandosi sul 2-1. Dopo un secondo parziale senza punti, l'unico della partita, nel terzo i titani dilagano, realizzandone ben otto, che valgono loro il big inning capace di spaccare la gara. La Palfinger prova a rifarsi sotto, arrivando fino al 10-5 nel quinto parziale, ma san Marino tiene le distanze segnando altre sei volte, tre delle quali nell'ultimo attacco, grazie a quattro singoli e a un lancio pazzo.

Il successo consolida il secondo posto in classifica per la squadra di Doriano Bindi, che ha anche una partita rinviata da recuperare, contro la Big Mat Grosseto, e una con Parma da terminare, interrotta sull'1-0 per gli emiliani, entrambe a causa del maltempo. Nel prossimo turno, venerdì 16 e sabato 17, i titani affronteranno il BBC Grosseto, con entrambe le gare in programma in casa dei toscani.

