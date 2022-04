BASEBALL Serie A: San Marino vince in rimonta a Modena gara1

Serie A: San Marino vince in rimonta a Modena gara1.

Successo in rimonta per San Marino nella quinta giornata del serie A di baseball. I campioni d'Italia vincono 4-2 sul diamante di Modena in gara1. Per i Titani si tratta della nona vittoria in altrettante partite giocate fino a questo momento nella prima fase. Modena va in vantaggio al terzo inning per 2-0, poi la rimonta sammarinese tra la sesta e l'ottava ripresa. I due punti dell'ottavo inning ribaltano il punteggio in favore dei campionati d'Italia che torneranno in campo questa sera per gara2.

