BASEBALL Serie A, stasera il rematch della finale scudetto: San Marino ospita Parma I titani arrivano alla sfida con due vittorie e una sconfitta, emiliani per ora a punteggio pieno. A Serravalle sarà un vero test

Dopo sette mesi e mezzo, stasera il San Marino baseball incrocerà di nuovo Parma sul diamante di Serravalle. L'ultima volta a prevalere furono gli emiliani e fu una vittoria pesantissima, visto che regalò lo scudetto ai gialloblù. Alla ripartenza del campionato, San Marino ha voglia di rivincita e soprattutto di capire a che punto sia la costruzione della chimica di squadra, testandola contro i campioni d'Italia. Parma è sempre Parma e per il momento ha accumulato solo vittorie: due, nettissime, contro Reggio Emilia, e una in gara-1 contro il BBC Grosseto, mentre gara-2 è stata sospesa per un blackout. Tuttavia, se nel derby emiliano non c'è stata storia, con i toscani Parma ha faticato più del previsto, soprattutto in attacco, e questo lascia intendere che ci sia un margine su cui lavorare. Per altro, contro San Marino i ducali non avranno Claudio Scotti, lanciatore della Nazionale, perso per infortunio.

Proprio di prima occasione di rivincita ha parlato coach Doriano Bindi alla vigilia di gara-1, così come dell'intenzione di cogliere l'opportunità. Visto che siamo a inizio stagione e visto anche il livello del raggruppamento, l'allenatore ha fissato come obiettivo per la fase a gironi il non perdere mai entrambe le sfide del turno di gare, cercando anche la doppietta, quando possibile. Sui punti da migliorare, Bindi ha detto che forse San Marino è un po' indietro per quanto riguarda la battuta, ma questo è un discorso che può valere un po' per tutte, ora. Ciò che conta in questo momento è la doppia sfida in arrivo: stasera si gioca alle 20, mentre gara-2, vista la sospensione degli eventi sportivi per il funerale del papa, è stata spostata alle 16 di domenica, sul diamante di Parma.

