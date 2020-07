BASEBALL Serie A1, la doppia sfida San Marino - Collecchio per rimanere sulla scia di Bologna I Titani, dopo la vittoria di gara 1, vogliono vincere per consolidare il secondo posto

Bologna non si ferma. Ieri sera nel big match di gara 2 con il Parma si è imposta per 10 a 1 sfruttando una giornata da dimenticare per i lanciatori biancoblù. Adesso sono 8 le vittorie consecutive per l'UnipolSai Fortitudo che questa sera, in casa, chiuderà la terza serie di partite con il Parma.

E San Marino? Al San Marino non resta che rispondere per restare alle costole della prima della classe. Questo pomeriggio,alle 16.30, sul diamante di Serravalle, Gara 2 e poi in serata, alle 20.30, Gara 3 contro Collecchio, per blindare il secondo posto. Fino ad ora 6 vittorie e 1 sconfitta per i Titani che hanno già giocato le serie con Macerata e Parma.

Nella gara pomeridiana lanceranno Garbella per il San Marino e Fabiani per Collecchio e questa sarà la gara più complicata della triade perché il pitcher emiliano fino ad ora non ha scherzato: per lui 11 inning lanciati con 0.64 di media e ben 16 strike out.

In serata sul monte di lancio il neo acquisto Solbach per San Marino e probabilmente Santana per Collecchio. Sul box di battuta i Titani, trascinati da capitan Albanese e Lole Avagnina sembrano ben più solidi degli avversari. Una tripletta con Collecchio è necessaria per restare sulla scia del caterpillar Bologna.

Nelle altre partite di giornata, oltre a Gara 3, tra Bologna e Parma, la doppia sfida tra Macerata e Godo.



I più letti della settimana: