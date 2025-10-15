Serie B, la Beach & Park attende San Severino Marche

La Beach & Park è pronta ad esordire sul parquet di casa dopo la positiva trasferta di Forlì nella prima di campionato. Un derby vinto, con grinta, al tie-break. Ora c’è da confermarsi nel match casalingo di sabato prossimo contro San Severino Marche che ha iniziato la stagione con una sconfitta interna per 0 a 3 per opera della Novavolley Loreto.

L’anno scorso le due squadre vinsero i rispettivi incontri casalinghi. Un’analisi di questi primi momenti di campionato la propone Marco Rondelli, palleggiatore e capitano dei titani. “La vittoria di Forlì, in un certo senso, ha sorpreso anche noi stessi – spiega. – Questo perché eravamo e siamo ancora in pieno rodaggio: il nuovo schiacciatore Oforah è con noi da pochissimi giorni e, in più, contro Forlì abbiamo dovuto rinunciare al centrale Orazi, vittima di un infortunio”.

Cosa aspettarsi dalla partita con San Severino Marche? “L’anno scorso perdemmo male nella partita di ritorno a casa loro. Mi pare che i marchigiani abbiano mantenuto, più o meno, lo stesso gruppo di giocatori della scorsa stagione compreso lo schiacciatore lituano Ridas Skuodis che contro di noi giocò molto bene e fece 13 punti. Insomma, credo sia una squadra da prendere con le molle. Sarebbe bello prenderci la rivincita sull’ultima partita”.

L'appuntamento è per sabato 18 ottobre alle 17.30 a Serravalle.








