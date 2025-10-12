Serie B: la Beach&Park San Marino vince a Forlì
I Titani di Roberto Pascucci s'impongono al tie break nella prima giornata di campionato.
Parte nel migliore dei modi il campionato di serie B della Beach&Park San Marino. La squadra di Roberto Pascucci vince al tie-break sul parquet di Forlì contro la Querzoli. Avvio di gara di marca romagnola con i padroni di casa che chiudono avanti 25/21, poi la reazione sammarinese produce il 25/23 del pareggio. Forlì torna avanti vincendo il terzo parziale per 25/22, prima del nuovo pareggio sammarinese con un netto 25/15. Al tie-break i biancoazzurri s'impongono 16/14. Prim vittoria e primi due punti per i Titani che in tabellino metteno in doppia cifra Frascio con 27 punti, Oforah con 22 e Benvenuti con 11. Prossimo impegno in asa contro San Severino Marche sabato 18 ottobre al PalaCasadei.
