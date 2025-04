VOLLEY Serie B: la PromoPharma batte 3-1 Riccione Vittoria importante per la PromoPharma che supera 3-1 Riccione e consolida il settimo posto nel campionato di Serie B maschile.

L'anticipo sorride alla PromoPharma San Marino che ottiene un bel successo contro la Prime Cleaning Riccione. Termina 3-1 in favore dei ragazzi allenati da coach Marco Ricci, che consolidano il settimo posto in classifica salendo a quota 42 punti. Una prova solida da parte dei sammarinesi, nonostante una partenza ad handicap: sono infatti i romagnoli a portarsi a casa il primo parziale per 25/22. La definitiva svolta nel corso del secondo e terzo set: la PromoPharma alza la qualità del proprio gioco. L'attacco è efficace con Benvenuti e soprattutto Bernacchini sugli scudi: alla fine saranno 21 i punti messi a segno da quest'ultimo. I Titani chiudono sul 25/17 e si ripetono con lo stesso identico punteggio nella ripresa successiva. Il quarto set vede un autentico mattatore tra le fila biancazzurre: è Marcoionni che, con 4 muri, indirizza la sfida. Proprio Marcoionni sarà il migliore in questo fondamentale con 9 dei 17 muri totali fatti segnare dalla PromoPharma. Il 25/19 sancisce la fine dei giochi, San Marino si prepara alla prossima sfida contro la Sab Group Rubicone, in piena lotta per la vittoria del campionato di Serie B maschile. Si gioca sabato 3 maggio alle 17.30 al PalaCasadei di Serravalle.

Nello stesso giorno e nello stesso posto, ma alle 20.45, si chiuderà invece la stagione della Titan Services nella Serie D femminile: avversario delle sammarinesi l'Acerboli Santarcangelo.

