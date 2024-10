VOLLEY Serie B. La PromoPharma punta ad un campionato tranquillo Acquistati il centrale Marcoionni e l’opposto Bernacchini

Serie B. La PromoPharma punta ad un campionato tranquillo.

Sabato 12 ottobre inizia il campionato di serie B maschile di pallavolo, al quale la PromoPharma San Marino prende parte per il sesto anno consecutivo. “L’obiettivo di quest’anno è disputare un campionato che ci consenta di raggiungere una tranquilla metà classifica. Poi se arriva qualcosa in più, tanto meglio”. - Afferma Andrea Lazzarini che da quest’anno ha assunto il ruolo di direttore sportivo (oltre a quello di giocatore con la formazione di serie D della Beach&Park).

“La base della squadra è quella solita – continua Lazzarini – cioè un gruppo formato da sammarinesi che possano tornare utili alla nazionale in vista dei Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025. Abbiamo cercato di completare il team con un paio di innesti. Con il ritiro di Matteo Zonzini era necessario trovare un altro centrale e lo abbiamo individuato in Marcello Marcoionni che l’anno scorso era a Ferrara nel Quattro Torri e prima nella Canottieri Ongina, a Bologna e a San Martino in Rio. Un giocatore che si è sempre ben comportato in serie B e sul quale puntiamo sia a livello tecnico che caratteriale.

Per il ruolo di opposto titolare ci siamo affidati ad Alessio Bernacchini. L’anno scorso era al Volley Potentino. Un classe ’99 che abbiamo affrontato come avversario e che ci era piaciuto”.

“Marco Rondelli ed Enrico Muccioli sono stati confermati nel ruolo di palleggiatori; il secondo opposto sarà Nicolò Conti che è stato promosso dalle nostre giovanili. I centrali, oltre a Marcoionni, saranno i confermati Matteo Bernardi e Matteo Carigi. Con loro anche Luca Volpinari, altro innesto dalle giovanili. Sulle bande, come l’anno scorso giostreranno Samuel Frascio, Lorenzo Benvenuti, Mattia Ricci e Yan Kiva. Confermati anche i due liberi Samuele Rizzi e Davide Bacciocchi. Per il secondo anno consecutivo la squadra sarà affidata a Marco Ricci al quale farà da secondo Daniele Muccioli, proveniente dal Riccione”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: