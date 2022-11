VOLLEY Serie B maschile: PromoPharma match salvezza con Padova Serie D femminile: Per la Titan Services derby a Rimini con la Figurella

Siamo solo alla nona giornata di campionato, ma la partita di sabato prossimo al Pala Casadei di Serravalle con la Kione Padova allenata da Fabiano Cecchinato ha già il sapore del match salvezza. In un campionato che prevede quattro retrocessioni su 14 squadre partecipanti, ogni partita che si gioca contro una diretta concorrente diventa decisivo, anche se si gioca nella prima parte della stagione.

“Dobbiamo affrontare la seconda squadra del Padova di serie A. – spiega Stefano Mascetti, coach della PromoPharma. - Sono i loro under. Hanno sei punti in classifica come noi e sono un bel team che ha dato filo da torcere a tutte le squadre che ha affrontato finora. Dobbiamo cercare di “fare la partita”, come al solito, cercando di tenere il livello tecnico alto, sbagliando il meno possibile. Sarà molto importante battere bene”. Finora assente in palestra il centrale Sebastatiano Caselli che si è infortunato nella penultima di campionato. Da valutare se potrà essere presente almeno in panchina.

Per la serie D femminile, dopo la sconfitta interna contro Bagnacavallo, una delle capolista del girone, la Titan Services di coach Wilson Renzi è attesa dal derby contro la Figurella Rimini, squadra che naviga nei quartieri alti della classifica a un solo punto da Faenza, Ravenna e dalla stessa Bagnacavallo.

“Non è una squadra che conosciamo bene, ma sappiamo che è una compagine molto rodata, tosta, che difende, batte e attacca bene. Per noi sarà una partita dura. Proveremo a fare il nostro fin da subito, sperando di riuscirci: sappiamo di dover fare di più in attacco, soprattutto nella fase break Purtroppo avremo ancora fuori la palleggiatrice Bernardi”. L'appuntamento è per sabato 3 dicembre ore 17 a Rimini.



