Serie B: PromoPharma ok a Loreto, vince in tre set

Sesta vittoria consecutiva della PromoPharma che domenica 9 febbraio, nel posticipo della 15esima di campionato, ha vinto in trasferta sul parquet della Novavolley Loreto per 3 a 0 (19/25 22/25 23/25).

Un risultato netto, dopo una partita giocata con molta intelligenza e carattere. “I ragazzi hanno giocato i primi due set in maniera esemplare sia dal punto di vista tecnico, sia da quello tattico – spiega a fine match Marco Ricci, coach dei sammarinesi -. Nel terzo, eravamo sotto di 5 al 22/17. Eravamo partiti male ma da quel momento in poi abbiamo recuperato, giocando un bellissimo finale di set, dimostrando grande carattere. Tatticamente parlando siamo stati molto precisi a muro, bravi nella correlazione muro/difesa e siamo riusciti sia a mettere in difficoltà la loro ricezione, sia a limitare Torregiani, l’opposto che è il loro terminale d’attacco principale. Insomma, siamo riusciti a fare tutto quello che ci eravamo prefissati. Sono molto contento per i miei giocatori che hanno disputato una partita attenta, senza mai perdere la pazienza nel costruire il nostro gioco”.

Prossima partita contro Romagna Banca Bellaria, sabato 15 febbraio alle 17.30 a Serravalle.