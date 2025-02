VOLLEY Serie B. PromoPharma, vittoria al tie-break contro Macerata Serie D femm. Titan Services corsara a Ravenna

All’andata, in terra marchigiana, il team sammarinese si era portato avanti 2 a 0 per poi tornare a casa sconfitto al tie-break. Sabato 1, al Pala Casadei di Serravalle, la Paoloni si è trovata avanti due set a zero ed è tornata a casa battuta al tie-break. Due partite dall’andamento esattamente speculare. A San Marino è successo che nei primi due set le grandi difese e i muri degli ospiti hanno vinto la battaglia contro gli attaccanti di banda locali. Ma, dal terzo set in poi, i titani sono riusciti ad aumentare l’intensità del loro gioco e questo ha “sparigliato” la pur ottima difesa ospite che ha ritrovato solo a sprazzi le misure giuste per contrastare gli attacchi della PromoPharma. Bene tutti i giocatori del sestetto base e il libero Rizzi con una menzione particolare per Yan Kiva che ha iniziato il match un po’ titubante ma dal terzo set in poi è stato un fattore (da quel momento in poi con ottime percentuali), variando molto gli attacchi e mettendo a terra palle importanti. Solito grande apporto di Frascio (23), Bernacchini (18) e Marcoionni al centro (12), tutti ben “indirizzati” dai palleggi di capitan Rondelli.

La Titan Services fa il suo dovere e torna dalla partita di sabato a Ravenna con tre preziosi punti che servono a rimpinguare la classifica. “Match sotto controllo dall’inizio alla fine con qualche disattenzione che ha permesso alle avversarie di rifarsi sotto nel punteggio. – Ha spiegato a fine match Stefano Sarti, coach delle sammarinesi - Però, come abbiamo spinto sulla velocità, abbiamo rimesso le cose a posto gestendo bene tutti i fondamentali, in particolare la battuta e il contrattacco”.

