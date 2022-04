VOLLEY Serie B: salvezza più vicina per la Titan Services La squadra di Stefano Mascetti vince 3-1 con Bellaria.

La Titan Services supera il Bellaria e conquista un'altra vittoria importante in chiave classifica. La squadra di Stefano Mascetti s'impone 3-1 al PalaCasadei. I biancoazzurri conquistano tre punti che avvicinano la salvezza. A Serravalle è una partita dai due volti. Nei primi due set San Marino conduce la partita chiudendo 25/21 e 25/14. La Titan Services è padrona del campo. Non è sempre precisa ma riesce a condurre la gara. Il secondo parziale chiuso sul 25/14 conferma il buon avvio di gara dei Titani.

Nel terzo parziale cambia la gara, con Bellaria che va avanti nel punteggio, poi i sammarinesi la ribaltano. Il set sembra poter ripercorre quanto visto nei primi due parziali. Bellaria riduce lo svantaggio e torna sopra nel punteggio. Qualche errore di troppo favorisce i romagnoli che vanno a chiudere 25/22. Il quarto set è in equilibrio fino all'otto pari. Bellaria poi sfrutta gli errori della Titan Services per andare avanti fino al 14/8. Il recupero della squadra di Mascetti si completa fino al 21/19. Il set si decide ai vantaggio che premiano 29/27 San Marino. Ottimo apporto in attacco di Frascio con 21 punti e Kiva 17. In classifica la Titan Services sale a 28 punti. Prossimo impegno a Macerata contro il Volley Potentino.

