PALLAVOLO Serie B volley, la Fipav decreta per il blocco delle retrocessioni Già salva dunque la Titan Services.

Serie B volley, la Fipav decreta per il blocco delle retrocessioni.

La Federazione Italia Pallavolo ha deciso, in via straordinaria, il blocco delle retrocessioni nei campionati nazionali di Serie B maschile e B1 e B2 femminile. Notizia che riguarda direttamente la Titan Services San Marino, a questo punto sicura di mantenere la categoria a prescindere da come andrà la stagione. Alla base di ciò, spiega la Fipav, "il protrarsi della situazione pandemica a causa della quale molte partite sono già state sospese, generando incertezza riguardo i tempi dei recuperi. Ciò che ne consegue è un condizionamento dell’attività agonistica che le stesse società sono costrette a subire".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: