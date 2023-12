Serie B, volley: PromoPharma vincente sulla Novavetro

Si parte senza il palleggiatore Rondelli, squalificato, e con coach Ricci che raccomanda ai suoi grinta in battuta. Il primo set è un film con due tempi molto diversi fra loro. Nella prima parte il ritmo non è altissimo, la PromoPharma prende in mano il gioco tant’è che sull’11/6 gli ospiti sono costretti al primo time-out. Muro, difesa e ricezione dei sammarinesi funzionano e chi attacca, orchestrato da Muccioli, lo fa con buona efficacia. Verso la fine del set la performance di Benvenuti e compagni cala tant’è che la squadra si blocca sul 23/19 e subisce il ritorno avversario (23/23). Si va ai vantaggi e i titani la spuntano per 27/25 al terzo set-ball non senza qualche patema.

La seconda ripresa di gioco parte con San Severino Marche deciso a giocarsela. Si va avanti sul filo della parità fino al 9/9 quando una chiamata dubbia dell’arbitro, un ace e un muro scavano un solco che costringe coach Ricci al time-out. La PromoPharma si trova a inseguire (13/16) ma fatica a rientrare anche perché la Novavetro gioca una pallavolo efficace, lineare e con buoni fondamentali. Due attacchi e un muro del centrale Zonzini rimettono in carreggiata i padroni di casa (17/18). Due attacchi dell’opposto Marcovecchio ribaltano la situazione (19/18) e sul 20/18 tocca agli ospiti spendere un time-out. E’ una fase nella quale le difese predominano sugli attacchi, si giocano diversi scambi lunghi che vedono quasi sempre i sammarinesi uscirne vincenti. Muccioli sceglie Frascio per portare gli ultimi attacchi ma sul 24/22 è proprio un muro del palleggiatore a chiudere il conto (25/22). Il terzo parziale vede la PromoPharma partire forte (9/4), tenere il vantaggio (18/12 al secondo time-out marchigiano) e chiudere set e partita sul 25/17 dominando sempre il gioco.