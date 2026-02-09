Serie C, i Titans ottengono la quarta vittoria consecutiva a Urbania

La Pallacanestro Titano espugna Urbania 63-55 e centra la quarta vittoria consecutiva in Serie C. Gara solida e matura per i Titans, capaci di condurre a lungo il punteggio e di gestire con lucidità i momenti chiave dell’incontro. Avvio vivace, con attacchi efficaci da entrambe le parti e buone percentuali anche dall’arco: il primo parziale si chiude sul 26-20 per gli ospiti. Nel secondo quarto le difese alzano l’intensità e il ritmo cala, ma Titano mantiene il controllo del match, fronteggiando bene la zona dei padroni di casa e andando all’intervallo avanti di sei lunghezze.

Nella ripresa Urbania prova a cambiare volto alla partita con pressione e difesa a zona, riuscendo a rientrare fino al -3 al termine del terzo periodo. Nel quarto finale la sfida si fa più fisica ed equilibrata: Urbania trova prima il pareggio e poi il sorpasso sul 51-49, ma Titano non perde la calma, rimette la testa avanti e piazza i canestri decisivi. A 1’20’’ dalla sirena è Lombardi a colpire dalla media per il +4, prima che Amati chiuda i conti con un perfetto 4/4 dalla lunetta. Successo importante per la squadra di Rossini, che conferma continuità, compattezza e grande solidità mentale. Nel prossimo turno i Titans saranno impegnati in trasferta a Falconara per la sesta giornata di ritorno.

Questo il tabellino PALL. URBANIA – PALL. TITANO 55-63

URBANIA: Lulaj 5, Gulini ne, Vanni ne, Marini 1, Sambuchi, Santinelli 6, Pocius 16, Bantsevich 12, Dziho, Campana 8, Zolfanelli 7, Paparella. All.: Donati.

TITANO: San Martini ne, Bomba, Romagnoli, Gasperoni ne, Macina 8, Fusco 14, Ugolini 13, Amati 13, Dragomanni 3, Felici 6, Lombardi 6, Falcioni ne. All.: Rossini

Parziali: 20-26, 31-37, 41-44.







