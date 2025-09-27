PADEL
Serie C, il Wonderbay ospita Firenze nel 2° turno playoff
I sammarinesi cercano l'accesso all'ultimo turno del tabellone, ma i toscani sono tra gli avversari peggiori
Il Wonderbay padel insegue il terzo turno dei playoff nazionali per la Serie B maschile. Dopo il ritorno in campo vincente di una settimana fa, con il 3-0 a Policoro sulla Heraclea padel, si alza il livello degli avversari per i sammarinesi, che domenica ospiteranno il Centro padel Fix Revenue Firenze.
Una sfida insidiosa, visto che i toscani hanno eliminato il Milano padel, nello scorso turno, una delle squadre più forti del tabellone. Le tre gare che decideranno chi si qualificherà per l'ultima fase dei playoff nazionali di Serie C cominceranno alle 11.30, al Wonderbay.
