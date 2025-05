PADEL Serie C, il Wonderbay vince il girone: saranno playoff promozione I sammarinesi battono 3-0 Marina di Ravenna nell'ultima sfida. Nei prossimi giorni si sorteggia il calendario

Serie C, il Wonderbay vince il girone: saranno playoff promozione.

Il primo obiettivo è centrato. Il Wonderbay padel team batte 3-0 la Sport in riviera a Marina di Ravenna, nell'ultima giornata di campionato, e vince il girone 1 della Serie C Emilia di padel, accedendo ai playoff promozione. Allo scontro diretto, i sammarinesi arrivavano dopo aver patito la prima sconfitta stagionale, in casa per mano del Komero, che aveva creato una situazione affollata in vetta alla classifica: San Marino, Imola e Marina di Ravenna erano tutte e tre appaiate a 9 punti. Considerando che solo le prime due sarebbero andate ai playoff, l'ultima sfida era da dentro o fuori e il Wonderbay non ha fallito l'appuntamento.

Ad aprire le gare sono stati Giardi/Marchetti, vincendo in due set, 7-5 6-1, mentre sull'altro campo Clementi/Briolini hanno avuto bisogno del terzo, vincendo in 6-3 6-7 6-3. Nella partita conclusiva, Carli/Bertuccini si sono imposti per 6-1 6-4. Grazie a un maggior numero di partite vinte nell'arco dei cinque turni, San Marino è rimasta davanti al Komero, prendendosi l'accesso al primo turno di playoff per la Serie B, quello regionale, con il tabellone che sarà sorteggiato a giorni. L'appuntamento per il prossimo incontro è fissato a sabato 24 maggio, al Wonderbay.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: