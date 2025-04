Serie C maschile, esordio vincente per il Wonderbay Team Padel

Il Wonderbay Team Padel esordisce con una vittoria nel campionato di Serie C maschile, battendo il Campo Centrale Forlimpopoli per 3-0. Dominio dell'accoppiata Carli-Marchetti, che vince il primo incontro senza concedere game agli avversari (6-0, 6-0), ma anche Giardi e Bertuccini ne concedono ben pochi (6-2, 6-2). Più combattuta la terza sfida, quella giocata da Clementi e Bartolini, a cui serve il terzo set (7-5, 3-6, 6-2) per chiudere la pratica, comunque con un successo. “Siamo molto soddisfatti – commenta il capitano Gianfranco Liverani –. Lavoriamo sodo da settembre e questa vittoria ci ripaga”. Nella prossima giornata, i sammarinesi saranno impegnati a Faenza, sabato 12 aprile alle 14.