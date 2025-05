PADEL Serie C, playoff: il Wonderbay sfiderà Modena Sarà I'Michelangelo il primo avversario dei sammarinesi nella corsa verso la Serie B, ha determinato il sorteggio

Sarà la I'Michelangelo setpoint Ssd la prima avversaria del Wonderbay padel team nei playoff promozione di Serie C. I sammarinesi, primi nel Girone 1 emiliano, incroceranno i modenesi sabato 24 maggio alle 14, con incontri da giocare in casa. Sarà un turno secco, senza andata e ritorno, e chi vincerà almeno due delle tre partite in programma al Wonderbay accederà al tabellone nazionale dei playoff per salire in Serie B, obiettivo dichiarato della squadra del Titano.

I sammarinesi hanno terminato il girone con quattro turni vinti su cinque (tutti per 3-0), uno solo perso, per 2-1 contro la Zero padel Komero, l'altra squadra qualificata per i playoff, e 13 partite vinte delle 15 disputate in complesso. La I'Michelangelo è arrivata seconda nel girone 3, con 12 punti come il Wonderbay, ma con nove partite vinte su 15.

