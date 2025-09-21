Serie C, Wonderbay al secondo turno di playoff nazionali

Il Wonderbay Padel riprende con successo la marcia verso la Serie B. Dopo aver avuto l'intera estate per prepararsi, i sammarinesi debuttano nel tabellone nazionale dei playoff battendo 3-0 in trasferta l'Heraclea Padel, squadra di Policoro, provincia di Matera.

In Basilicata il Wonderbay ha aperto con un doppio 6-0 6-1, grazie alle coppie Giardi/Marchetti e Carli/Bertuccini. Archiviata la pratica qualificazione, i sammarinesi hanno comunque onorato l'impegno anche nella terza sfida, vinta da Clementi/Briolini in due set, 6-1 7-5.

Un'ottima prova dei giocatori del Titano, che già avevano centrato il primo posto nel girone Emilia di Serie C e battuto 2-0 i modenesi della I'Michelangelo Setpoint Ssd nel turno dei playoff regionali, a fine maggio, ma si tratta, ancora, della prima di tre partite da vincere se si vuole centrare la promozione, che resta l'obiettivo stagionale. Nella prossima sfida, domenica 28 settembre, i sammarinesi giocheranno in casa, al Wonderbay, contro il Centro Padel Fix Revenue Firenze, che ha battuto 2-1 il Milano Padel.







