PADEL Serie C, Wonderbay al secondo turno di playoff nazionali I sammarinesi battono 3-0, senza cedere set, l'Heraclea Padel di Policoro (Matera). Domenica la sfida con Firenze, in casa

Il Wonderbay Padel riprende con successo la marcia verso la Serie B. Dopo aver avuto l'intera estate per prepararsi, i sammarinesi debuttano nel tabellone nazionale dei playoff battendo 3-0 in trasferta l'Heraclea Padel, squadra di Policoro, provincia di Matera.

In Basilicata il Wonderbay ha aperto con un doppio 6-0 6-1, grazie alle coppie Giardi/Marchetti e Carli/Bertuccini. Archiviata la pratica qualificazione, i sammarinesi hanno comunque onorato l'impegno anche nella terza sfida, vinta da Clementi/Briolini in due set, 6-1 7-5.

Un'ottima prova dei giocatori del Titano, che già avevano centrato il primo posto nel girone Emilia di Serie C e battuto 2-0 i modenesi della I'Michelangelo Setpoint Ssd nel turno dei playoff regionali, a fine maggio, ma si tratta, ancora, della prima di tre partite da vincere se si vuole centrare la promozione, che resta l'obiettivo stagionale. Nella prossima sfida, domenica 28 settembre, i sammarinesi giocheranno in casa, al Wonderbay, contro il Centro Padel Fix Revenue Firenze, che ha battuto 2-1 il Milano Padel.

