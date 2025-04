PADEL Serie C, Wonderbay vincente anche nella 2a giornata I sammarinesi battono 3-0 anche Faenza, in trasferta. La prossima sfida sabato 26 aprile in casa, contro Misano

Serie C, Wonderbay vincente anche nella 2a giornata.

Successo pieno per il Wonderbay Padel anche nella seconda giornata del campionato di Serie C maschile: dopo il 3-0 rifilato al Campo Centrale nel primo turno, la squadra sammarinese batte con lo stesso punteggio anche Faenza, in trasferta. Vittoria facile per Carli e Bertuccini (6-1 6-2) nella prima partita, più combattute le sfide disputate da Marchetti e Giardi (3-6 6-2 6-4) e da Briolini e Clementi, entrambe vinte in rimonta, al terzo set. Con questo successo, il Wonderbay Padel si attesta al primo posto nel girone. La prossima partita si giocherà sabato 26 aprile in casa contro Misano.

