Serie D - Beach & Park battuta dalla Teodora.

La Beach & Park torna dalla trasferta di Ravenna sconfitta per 3 a 1 ma coach Wilson Renzi trova qualche motivo per sorridere: “Si vede che le ragazze stanno meglio in campo rispetto a qualche partita fa anche se manca costanza nelle azioni di gioco: non siamo lineari nel contesto della partita, con i soliti problemi in battuta e ricezione. Non sono scontento perché le ragazze stanno migliorando. Vediamo se continueremo a crescere anche nella prossima partita, il recupero di lunedì 14 contro il Riccione”.

