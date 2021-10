Serie D femm. Portuali Ravenna – Beach & Park San Marino 3 a 0

Netta sconfitta della Beach & Park Volley nell’anticipo della terza giornata di campionato. Troppo forti le Portuali (a punteggio pieno nel girone) per la giovane squadra della Repubblica. “Abbiamo affrontato una squadra molto esperta, certamente una delle favorite per la vittoria nel girone e le mie giocatrici non sono mai riuscite ad entrare in partita – è stato il commento di coach Wilson Renzi alla fine del match. Le titane adesso sono attese al recupero della prima di campionato contro il Volley Team. Si gioca sul campo del San Giuliano Rimini alle 18.