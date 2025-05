VOLLEY Serie D, la Titan Services chiude con una sconfitta: è 8° posto in campionato Le sammarinesi, sempre alle prese con gli infortuni, cadono contro Santarcangelo. E ora testa agli impegni con la Nazionale

Il campionato della Titan Services si chiude con una sconfitta. Nel recupero dell'ultima giornata di Serie D, giocata ieri sera al Pala Casadei di Serravalle dopo un doppio rinvio, le sammarinesi hanno perso per 3-0 contro l'Acerboli Santarcangelo, che le ha agganciate a 28 punti in classifica.

21-25, 21-25 e 23-25 sono i parziali subiti dalla squadra di Stefano Sarti, che a fine partita ha parlato di prestazione sotto livello e della necessità di crescere e trovare equilibrio, un processo reso impossibile dai troppi infortuni subiti in stagione. Anche per la gara conclusiva, la Titan Services ha dovuto rinunciare a due giocatrici, in questo caso l'opposto Federica Tura e il libero Alice Pasolini, preservate anche in ottica Nazionale. Migliori marcatrici sono state Pedrelli e Ghinelli con 10 punti a testa, uniche due ad arrivare in doppia cifra.

In un girone dominato da Rimini, davanti al terzetto formato da Bellaria, Cattolica e Faenza, tutte e tre arrivate a 49 punti, le sammarinesi hanno chiuso all'ottavo posto, con due punti in meno rispetto all'anno scorso. Ora però c'è da dimenticare subito il campionato, per focalizzarsi sugli impegni con la Nazionale: a fine mese arrivano i Giochi dei piccoli Stati.

