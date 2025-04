VOLLEY Serie D. La Titan Services sconfitta ad Alfonsine

Serie D. La Titan Services sconfitta ad Alfonsine.

Una Titan Services giovanissima, che deve rinunciare all'ultimo minuto a due giocatrici rappresentative come Tura e Pedrelli, cede all'Alfonsine in trasferta nel recupero della penultima giornata di campionato giocato mercoledì 16 aprile. "Abbiamo provato a giocare la nostra partita ma abbiamo faticato molto. - dice a fine match Stefano Sarti, coach della Titan Services. - Ci è mancato il tempo per provare. Nonostante ciò devo dire che le giovanissime Sarasini, una debuttante assoluta, e Benvenuti, cioè una classe 2011 e una 2010, sono state brave. Ha pesato il fatto di non avere provato niente: la squadra non poteva fare di più".

