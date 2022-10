Serie D, Titan Services superata in casa da Santarcangelo

La “prima” della Titan Services al PalaCasadei non porta bene alla squadra di Wilson Renzi. La Titan Services cede 3-0 contro Santarcangelo. Le Titane non sono andate oltre i 16 punti nel primo set, con le romagnole a far valere la maggiore esperienza. Meglio il secondo parziale, con San Marino vicino nel punteggio a giocarsi il set. La Titan Services era riuscita a trovare anche continuità in battuta andando anche avanti nel punteggio per 20/16. Santarcangelo ha sfruttato le indecisioni sammarinesi per rientrare nel finale di set, per poi chiuderlo 25/23. Nel terzo parziale ha pesato, probabilmente, lo sforzo del secondo, con la Titan Services molto lontano che ha lasciato il via libera alle ospiti che hanno chiuso agevolmente per 25/13 il parziale chiudendo la partita. In tabellino, Ricciotti mette 7 punti. La Titan Services è ancora a zero punti insieme a Teodora Ravenna, Forlì e Viserba. Il prossimo impegno per la squadra di Wilson Renzi è in programma sabato a Tavullia contro l'Unica Volley che di punti ne ha tre.