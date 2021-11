SerieB: vittoria al tie-break per la Titan Services

Una bella vittoria al tie-break per la Titan Services contro una squadra tosta e grintosa come la Sabini Falconara Marittima. Un risultato positivo che chiude una primissima parte di campionato assolutamente soddisfacente per i sammarinesi. “E’ stata una gran bella partita per merito di ambedue le squadre – sottolinea a fine match coach Stefano Mascetti. - Abbiamo incontrato un team capace di difendere in maniera strepitosa e che ci ha messo in difficoltà ma nei momenti importanti dell’incontro i miei giocatori hanno messo in mostra un gran carattere. Ecco, direi che è stata una vittoria di squadra e di carattere: abbiamo capito subito che non sarebbero bastate solo tecnica e fisicità e abbiamo tirato fuori una prestazione a 360 gradi che ci riempie di autostima. Ne abbiamo bisogno perché adesso dobbiamo affrontare una serie di partite molto difficili ma, per ora, il cammino che dovevamo fare l’abbiamo fatto”. Notevoli le prestazioni in attacco delle bande Kiva e Benvenuti.