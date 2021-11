VOLLEY SerieB: vittoria al tie-break per la Titan Services

Contro Falconara Marittima la partita si decide al tie-break in favore della Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti vince 3-2 una bella partita contro una squadra di livello. Una gara anche avvincente che ha visto San Marino partire bene nel primo set. I biancoazzurri s'impongono 25/20. Poi viene fuori la formazione marchigiana che pareggia il conto dei set aggiudicandosi il secondo parziale ai vantaggi per 27/05. Falconara Marittima ribalta il punteggio al termine del terzo parziale che gli ospiti chiudono sul 25/21.

La Titan Services dimostra carattere e pareggia con un 25/18 che rimanda tutto al tie-break. San Marino chiude 15/12 e si prende una vittoria importantissima in chiave classifica. I Titani salgono a quota 12 punti a due sole lunghezze da Pesaro ed a tre dalla coppia di testa formata da Macerata e Collemarino. Nel tabellino di giornata ottime prove di Benvenuti con 26 punti e di Kiva 22. In doppia cifra anche Frascio con 18 e Bernardi con 10. Prossimo impegno in traferta sul campo proprio di una delle due capoliste la Paoloni Macerata.

