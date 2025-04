Alcune immagini della finale

Serravalle succede a Borgo Maggiore nell'albo d'oro e conquista la seconda edizione del Torneo dei Castelli di pallavolo, organizzata dalla Federvolley Sammarinese in collaborazione con la Beach&Park. Proprio Borgo è stato sconfitto in finale da Serravalle per 2 set a zero. Sul gradino più basso del podio Città che, con lo stesso punteggio, ha superato Chiesanuova. Quinto posto per Domagnano, sesto per Acquaviva.