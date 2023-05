Seconda giornata al Rose'n Bowl di San Marino per la Coppa del Mediterraneo di Bowling. Nella gara del doppio maschile, grande risultato della coppia sammarinese formata da Thomas De Marini e Matteo Corazza che ha conquistato il sesto posto assoluto su quindici nazioni partecipanti. La gara è stata vinta dalla Francia, davanti a Grecia e Malta. In campo femminile, successo per Cipro che ha preceduto Malta e Grecia. Tredicesimo posto per le sammarinesi Nicole Benedettini e Morena Barbieri.