BOWLING Sesto posto per i sammarinesi Thomas De Marini e Matteo Corazza In campo femminile Nicole Benedettini e Morena Barbieri hanno chiuso al tredicesimo posto

Seconda giornata al Rose'n Bowl di San Marino per la Coppa del Mediterraneo di Bowling. Nella gara del doppio maschile, grande risultato della coppia sammarinese formata da Thomas De Marini e Matteo Corazza che hanno conquistato il sesto posto assoluto su quindici nazioni partecipanti. La gara è stata vinta dalla Francia, davanti a Grecia e Malta. In campo femminile, successo per Cipro che ha preceduto Malta e Grecia. Tredicesimo posto per le sammarinesi Nicole Benedettini e Morena Barbieri.

