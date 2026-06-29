ARTI MARZIALI Sette medaglie per il karate sammarinese all'Austrian Junior Open 2026 Medaglia d'argento per Leonardo Magnelli nella categoria kumite U14 +55kg

Sette medaglie per il karate sammarinese all'Austrian Junior Open 2026.

Importante esperienza per il karate sammarinese che ha partecipato il 27 giugno all'Austrian Junior Open 2026 a Salisburgo. Una competizione di alto livello, che ha riunito 1000 atleti provenienti da tutta Europa, sei le aree di gara gestite da arbitri della World Karate Federation. La delegazione bianco-azzurra, seguita dai tecnici Alessio Magnelli e Claudio Giuliani, torna a casa con un bottino di ben 8 podi.

Di rilievo la medaglia d'argento conquistata da Leonardo Magnelli nella categoria kumite U14 +55kg. Podio anche per Gaidella Rebecca nel kumite U21 -55kg e per Emanuele Magnelli che centra ben due bronzi, sia nel kumite U21 +84kg che nella categoria Open (tutti i pesi).

Salgono sul podio anche Nicole Ruotolo e Daniele Cicorelli, entrambi con il secondo posto nel kumite U12 +36kg e kumite U21 -84kg. Greta Gigliucci si mette al collo il bronzo nel kumite femminile Junior +66 kg.



Buone prestazioni anche per Achille Mariotti (kata cadetti), Nicolas Capanni (kata U14) al suo debutto in gare internazionali, Riccardo Bernardi che si ferma agli ottavi di finale sempre nella categoria kata U14 con delle ottime prestazioni che evidenziano il lavoro messo in atto, ed Eleonora Gaidella che conclude al 5º posto nel kumite junior -48kg.

I tecnici Claudio Giuliani ed Alessio Magnelli che si dicono soddisfatti della trasferta che ha concluso questa stagione agonistica. "Nell'attesa della ripartenza, che si aprirà con la K1 - Serie A WKF di Salisburgo, dove si terrà una tappa della coppa del mondo Senior di Karate, continuiamo a lavorare: una delegazione di atleti parteciperà all'International Camp Amalfi Coast con lo Shirai Club San Valentino, dal 22 al 26 Luglio, sotto la guida di tecnici della nazionale italiana giovanile per prepararsi ai prossimi impegni sportivi" ha commentato il presidente FESAM Maurizio Mazza.

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