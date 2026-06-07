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Settimo posto per San Marino al Mondiale Veterani

di Roberto Chiesa
7 giu 2026
Settimo posto per San Marino al Mondiale Veterani

Trainata da un ottimo Oscar Grandoni, primo nel suo settore, la Nazionale Veterani ha riscattato una prima parte di Mondiale contrassegnata dal maltempo e ha recuperato 2 posizioni nella graduatoria finale chiudendo settima. Sul campo gara croato del Lago Ivanec, i veterani sammarinesi hanno sofferto in avvio le condizioni meteo, poi col sole dell'ultima giornata sono tornati a pescare sui loro livelli. La squadra era composta da Renzo Francioni, Lino Giardi, Oscar Grandoni, Corrado Ranocchini, dal capitano Marco Scarponi e dalla riserva Elio Pelliccioni. Luciano Valentini è stato messo fuori causa da un infortunio in prova.




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