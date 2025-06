“Sfida per la Vittoria”: in campo trionfano i sindaci

Sotto gli occhi dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi, non solo un evento calcistico ma un occasione per rafforzare il senso di una comune responsabilità e testimonianza di sostegno concreto per fornire ragioni di speranza. Al San Marino Stadium e in diretta su San Marino RTV il triangolare con protagoniste la Nazionale Parlamentari Italiani, La Nazionale Consiglio Grande e Generale e la Nazionale Sindaci Italiani. Lo sport, in questo caso il calcio, usato come veicolo di inclusione, partecipazione, aggregazione sociale. “Sfida per la Vittoria”.

Vittoria, 21 mesi, affetta da una malattia genetica rara, la CamK2B. L'impegno congiunto, tra istituzioni di San Marino e italiane dimostra come la cooperazione tra Stati possa generare impatti reali per chi lotta contro malattie rare. L’iniziativa strutturata in tre momenti distinti: il triangolare di calcio al San Marino Stadium. la cena di gala con asta di beneficenza, al Centro Congressi Kursaal. E il convegno scientifico dal titolo “Malattie rare, CAMK2B: dalla ricerca alla cura – Un Ponte per il Futuro”. I fondi raccolti devoluti dall’Associazione Oceano Blu – fondata da Andrea e Alessandra, i genitori di Vittoria – in favore della ricerca scientifica sulla CAMK2B.

Il San Marino Stadium teatro ideale per il triangolare che ha visto il trionfo della Nazionale Sindaci Italiani trascinati dal Sindaco di Verona Damiano Tommasi che con il calcio ha, e ha avuto, una certa dimestichezza e il Sindaco di Cavarzere Veneto Pierfrancesco Munari. Tra gag, spettacolo e buone giocate, prestazione discreta anche quella della Nazionale Parlamentari Italiani capitanata da Jacopo Morrone. Da “rivedere” la Nazionale del Consiglio Grande e Generale, ma che ha avuto il grande merito di avvalersi della freschezza atletica di quattro donne sprint come Gemma Cesarini, Michela Pelliccioni, Ilaria Bacciocchi, e Carlotta Andruccioli.