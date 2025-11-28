Sfide d'alta classifica per Gemini Med, Titans Services e Pallacanestro Titano

La San Marino della pallavolo è in rampa di lancio in ambedue le sezioni, chiamate a un sabato a difesa dei rispettivi filotti positivi in sfide da zone alte. Nella B maschile, la Gemini Med terza in classifica riceve Loreto, quarta a tre punti di distanza. Un avversario non facile, giovane, organizzato e reduce dal successo al tie break contro la seconda, Osimo. Anche San Marino però arriva all'appuntamento forte di un ruolino importante, fatto di 5 partite nelle quali ha concesso appena un set alle rivali di turno. Ora lo stress test contro i marchigiani, che insieme a quello successivo sul campo di Osimo dirà molto su quelle che potranno essere le ambizioni biancazzurre.

La Gemini Med sarà sul parquet alle 17:30, alle 18:15 invece, in D femminile, la Titans Services sfiderà, a Tavullia, l'Unica Volley Rimini. Seconda a -1 dalla VTR Rimini, la formazione di casa è una di quelle dal grande potenziale offensivo, pericolosa in particolare sulle bande. Incrocio complicato che però arriva nel momento migliore delle sammarinesi che dopo i due ko iniziali hanno rotto il ghiaccio e sommato tre vittorie in fila.

Domenica invece tocca alla Pallacanestro Titano che prosegue il giro di vetta: dopo la sconfitta risicata contro la capolista Osimo, i biancazzurri vanno da Jesi, seconda, reduce dal turno di riposo e, sin qui, battuta solo dalla prima della classe. Altro avversario ostico dunque per i Titans, settimi e in cerca della patta tra vittorie e sconfitte, per quanto il bilancio negativo attuale sia figlio del guasto elettrico costato lo 0-20 a tavolino contro Urbania.







