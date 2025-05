Sfilate, show e fuochi: il film della cerimonia d’apertura di Andorra 2025

Il fuoco olimpico squarcia la notte di Andorra La Vella e dà ufficialmente il via all’edizione numero 20 dei Giochi dei Piccoli Stati. Di tempo, da San Marino 1985, ne é passato. Quello che non é cambiato, in questi 40 anni, é la passione. Lo sport unisce, le piccole Nazioni diventano grandi, grandissime per una settimana. A partire dal momento più solenne, quello della cerimonia d’apertura. All’Estadi Nacional di Andorra ci sono i Capitani Reggenti Denise Bronzetti e Italo Righi, ci sono i Segretari di Stato e ci sono tutte le più alte personalità, tra cui il Principe Alberto di Monaco. Rispetto alle “solite” abitudini, questa volta gli Stati sfilano in apertura. E tocca anche a San Marino con i due portabandiera, Francesco Sansovini e Jasmine verbena, a guidare la carovana biancazzurra composta da 85 atleti e 48 membri dello staff tecnico. La delegazione più numerosa é quella di Cipro con 188, la più piccola é il Liechtenstein con 57. Standing ovation all’ingresso in campo di Andorra, per la terza volta paese ospitante dei Giochi.









Prima la sfilata, come detto, poi lo spettacolo. Tutto ruota intorno alla torcia smarrita e alla “caccia” al Tamarro, mascotte di questa edizione che raffigura una creatura mitologica locale. Show e coreografie di alto livello, con alcuni riferimenti alla storia del Principato pirenaico. La bandiera dei Giochi che si innalza e precede i giuramenti di arbitri, allenatori e atleti. Non sono mancati gli interventi istituzionali, tra cui quello del presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach. I fuochi d’artificio finali lasciano tutti gli spettatori a bocca aperta: questo é il biglietto da visita di Andorra, ora parte la caccia alle medaglie.