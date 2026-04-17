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Sfuma nei minuti finali il sogno semifinale per la Pallacanestro Titano

A Santarcangelo gli Angels vincono 74-70 al termine di una gara2 combattutissima

17 apr 2026
Sfuma nei minuti finali il sogno semifinale per la Pallacanestro Titano

Sfuma sul più bello il sogno della semifinale per la Pallacanestro Titano: a Santarcangelo gli Angels vincono 74-70 al termine di una gara2 combattutissima e chiudono la serie dei quarti di finale sul 2-0. La squadra sammarinese esce di scena dopo una partita intensa e ricca di colpi di scena, decisa solo negli ultimi secondi. Decisivo il canestro di Ronci a 25” dalla sirena, seguito dalla tripla allo scadere di Macaru che ha fissato il punteggio finale. Per i romagnoli top scorer Saltykov con 18 punti, mentre per la Titano, oltre a Ugolini, in doppia cifra anche Fusco (14) e Dragomanni (11). Si chiude così la stagione dei biancazzurri, protagonisti comunque di un percorso competitivo fino ai playoff.




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