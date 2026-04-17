Sfuma nei minuti finali il sogno semifinale per la Pallacanestro Titano

Sfuma sul più bello il sogno della semifinale per la Pallacanestro Titano: a Santarcangelo gli Angels vincono 74-70 al termine di una gara2 combattutissima e chiudono la serie dei quarti di finale sul 2-0. La squadra sammarinese esce di scena dopo una partita intensa e ricca di colpi di scena, decisa solo negli ultimi secondi. Decisivo il canestro di Ronci a 25” dalla sirena, seguito dalla tripla allo scadere di Macaru che ha fissato il punteggio finale. Per i romagnoli top scorer Saltykov con 18 punti, mentre per la Titano, oltre a Ugolini, in doppia cifra anche Fusco (14) e Dragomanni (11). Si chiude così la stagione dei biancazzurri, protagonisti comunque di un percorso competitivo fino ai playoff.







