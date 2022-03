TIRO A VOLO COPPA DEL MONDO Shoot Off fatale alla Perilli, niente semifinale a Cipro

Shoot Off fatale alla Perilli, niente semifinale a Cipro.

Finisce con il nono posto la prima tappa di Coppa del Mondo a Nicosia per Alessandra Perilli. Fatale alla tiratrice sammarinese lo shoot off che le ha impedito l'accesso alla semifinale, riservata con il nuovo regolamento alle prime 8 in classifica. Con un'ultima serie da 25, infatti Alessandra aveva rimontato fino alle soglie della semifinale per la quale, lo spareggio, ha qualificato l'italiana Silvana Stanco. In campo maschile ventisettesimo posto per Gian Marco Berti.

