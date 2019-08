Shoot-off fatale, niente finale per la Perilli

Nella prova di Coppa del Mondo in corso a Lathi, in Finlandia, Alessandra Perilli è rimasta fuori dalla finale dopo aver perduto lo shoot off a tre con le due atlete di casa, Makela e Salmi. Nelle 5 serie di qualificazione la Perilli aveva ottenuto 110 piattelli (23-22-22-21-22). In campo maschile in gara Gian Marco Berti, 22 e 19 le prime due serie.