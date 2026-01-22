GALA DELLO SPORT Si accendono le luci su San Marino Sport Awards Cresce l’attesa per San Marino Sport Awards, l’evento di gala organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese si terrà venerdì 23 gennaio al Centro Congressi Kursaal

Diverse le novità del primo gala dello sport per il Comitato Olimpico sammarinese presieduto da Christian Forcellini. La serata, condotta dal giornalista di Sky Sport e voce di Radio Capital Stefano Meloccaro e l’ex pallavolista Rachele Sangiuliano, promette la presenza di grandi nomi con la certezza tra gli ospiti dell’attuale Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, Luigi Samele, schermidore plurimedagliato olimpico con quattro medaglie all’attivo, il giovane ma già affermato pilota di Formula 1 Kimi Antonelli, la ginnasta azzurra Martina Santandrea, i giornalisti sportivi Alessandro Alciato, Fabrizio Maffei e Xavier Jacobelli, oltre a Roberto Sergio, Direttore Generale di San Marino RTV.

Format completamente rinnovato: la kermesse vedrà premiati i suoi campioni e avrà il culmine con la proclamazione dell’Atleta dell’Anno. Per il 2026 sono state formulate nuove categorie di premiati, per la prima volta infatti, attraverso un voto che ha visto coinvolti i membri del Consiglio Nazionale, Comitato Esecutivo, Commissione Tecnica, Commissione Premi e l’Associazione Sammarinese Stampa Sportiva, sono state stilate tre candidature per i premi di Atleta dell’Anno, Tecnico dell’Anno, Squadra dell’Anno e Promessa dell’Anno.

A giocarsi l’ambito riconoscimento di miglior atleta per la stagione trascorsa saranno la sincronette Jasmine Verbena e i tiratori Alessandra Perilli e Gian Marco Berti. Per il premio di miglior allenatore spazio a Doriano Bindi, vincitore dello Scudetto in Serie A con il San Marino Baseball Club; Luca Di Mari, al fianco degli atleti del tiro a volo sammarinese e Claudio Stefanelli, che ha alle spalle una lunga carriera nel tennistavolo. Alessandra Perilli e Gian Marco Berti ritornano nelle nomination, questa volta nella Squadra dell’Anno per i risultati ottenuti nel Mixed Team. Insieme a loro anche il San Marino Baseball Campione d'Italia per la settima volta nella sua storia e le sorelle Giada e Stella Paoletti, che hanno conquistato l’argento nel doppio femminile agli Europei di bocce.

Infine, occhio di riguardo anche sul futuro dello sport sammarinese con il titolo di Promessa dell’Anno al miglior atleta emergente che sarà conteso da Greta San Martini- impegnata nel 2025 nel salto in lungo e triplo ad Andorra e all’Eyof di Skopje -, Tommaso Terenzi, vincitore del bronzo al Mondiale di Inline Freestyle nella categoria Junior di specialità Slide ed Elia Stacchini, che ha centrato il minimo di qualificazione per i Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

Il ricavato del contributo a pagamento sarà interamente devoluto in beneficenza all’ASLEM – Associazione Sammarinese per la Lotta contro le Leucemie e le Emopatie Maligne. San Marino Sport Awards sarà trasmesso in differita su San Marino RTV domenica 25 gennaio alle ore 20:30 sul canale 550.

