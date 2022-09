SPORTINFIERA Si apre la 24ª edizione di SportInFiera: sospeso nel pomeriggio per maltempo Programma di SportInFiera condizionato dal maltempo con gli organizzatori del CONS costretti a sospendere le prove delle discipline sportive nel pomeriggio. I protagonisti della prima giornata sono stati gli studenti delle Scuole Medie di San Marino.

La pioggia non ferma SportInFiera (almeno in mattinata). Con la maggior parte delle discipline sportive spostate al chiuso – tra Multieventi e la Palestra Alessandro Casadei – è tornata la rassegna sportiva organizzata dal CONS e giunta ormai alla sua 24^ edizione. Sinonimo di continuità e tradizione per una manifestazione capace di aprire ai giovani sammarinesi il magico mondo dello sport. Come detto, il maltempo ha cambiato il programma di SportInFiera con la cerimonia d'apertura che si è tenuta nella piscina del Multieventi consentendo agli studenti delle prime delle Scuole Medie di San Marino di ascoltare gli interventi del presidente del CONS Gian Primo Giardi, del Segretario di Stato all'Istruzione e alla Cultura Andrea Belluzzi e quello per lo Sport Teodoro Lonfernini. Non solo, però. E' stata anche l'occasione per ascoltare l'inno della Repubblica e assistere alla brillante esibizione di nuoto sincronizzato con le due Jasmine, Verbena e Zonzini. Dulcis in fundo, il giusto riconoscimento ai medagliati dei Giochi del Mediterraneo di Orano 2022: Anna Maria Ciucci, Stella Paoletti, Enrico dall'Olmo, Jacopo Frisoni e Gian Marco Berti si sono intrattenuti con i ragazzi per parlare della loro avventura e delle loro carriere. Poi, il momento più atteso: la "prova" degli sport delle 34 Federazioni, alcune fermate dal temporale di giornata. Ma domani sarà ancora SportInFiera: un evento riuscito da quasi un quarto di secolo, fondamentale per scoprire e formare i campioni del domani.

ULTIM'ORA: A causa del maltempo, si è deciso di sospendere la manifestazione al pubblico per il pomeriggio di sabato. Ciononostante, sarà possibile usufruire della piscina gratuitamente fino alle ore 18. Gli organizzatori sono impegnati per garantire le attività domani, domenica 18 settembre.

Nel servizio le immagini più belle della prima giornata



