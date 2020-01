Si aprono domani i Giochi Olimpici di Losanna 2020 A difendere i colori di San Marino Alberto Tamagnini

1.872 atleti di età compresa tra 15 e 18 anni si sfideranno per la conquista di 81 medaglie. Sono questi i numeri di Losanna 2020, sede dei Giochi Olimpici Invernali Giovanili. Un programma di gare ed eventi che presenta per la prima volta in assoluto, lo stesso numero di ragazze e ragazzi.

All'aeroporto di Ginevra, gli atleti sono stati accolti da Ian Logan, direttore generale del Comitato organizzatore di Losanna 2020, assieme a Yodii, la mascotte ufficiale dei Giochi.

In gara, da domani al 22 gennaio, 79 Comitati Olimpici e 12 di loro parteciperanno per la prima volta ai Giochi Olimpici della Gioventù Invernale. Si tratta di Albania, Azerbaigian, Ecuador, Haiti, Hong Kong, Kosovo, Pakistan, Qatar, Singapore, Thailandia, Turkmenistan, Trinidad e Tobago.

Le nazioni più numerose saranno la Svizzera, padrona di casa con 112 atleti, seguita dalla Russaa con 107 e poi Stati Uniti e Germania che si presenteranno in Svizzera con 96 atleti. Sessantanove invece, saranno i rappresentanti dell'Italia A difendere i colori di San Marino, Alberto Tamagnini che gareggerà lunedì 13 gennaio nello slalom Gigante e il giorno successivo nello Speciale. Con lui il capo missione Gian Luca Gatti e il tecnico Nicole Valcareggi. Oltre alle gare tradizionali, sono previste cinque nuove discipline, tra cui la combinata nordica femminile, il doppio nello slittino femminile ed il Torneo misto 3x3 di hockey su ghiaccio, Losanna 2020 si aprirà ufficialmente domani sera con l'accensione della fiamma olimpica, durante la cerimonia di apertura.



I più letti della settimana: