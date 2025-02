Si chiude il Meeting del Titano: bene Bianchi, Rebosio e Ceccaroni

Il Meeting del Titano si chiude, per la squadra di San Marino, con un'altra bella prova di Loris Bianchi. Dopo aver ben figurato nei 400 stile, l'olimpionico di Parigi è 3° nella sua batteria degli 800 stile, in 8' 18”. Un altro tempo importante per Bianchi, che oltre ai Giochi dei Piccoli Stati – dove riparte dall'oro e dai due argenti di Malta – ha nel mirino anche la possibile partecipazione ai Mondiali di Singapore, a luglio. "Sono molto contento dei risultati che ho ottenuto in questi due giorni di gara - dice Bianchi - in tutte le gare che ho fatto, 200. 400, 800, 1.500. Podio nella gara di casa e nella piscina di casa, terzo posto, bello, fa piacere. Per il momento i Giochi dei Piccoli Stati sono l'obiettivo principale, adesso vedremo se farò i Mondiali a Singapore, questo devo ancora saperlo: so già che ho fatto i tempi della tabella internazionale l'anno scorso".

Tornando in ottica Andorra, tempo da qualificazione per Ilaria Ceccaroni, a un decimo dal personale nei 100 stile in 59” 25; vicino al crono da Giochi pure Alessandro Rebosio, col suo 57” 4 nei 100 delfino. Ancora in fase di rodaggio un altro degli atleti di punta biancazzurri, Giacomo Casadei, che ha concluso il Meeting coi 200 rana. "Stavo un attimo accusando un po' tutta la mole di lavoro accumulata in questo periodo - spiega Casadei - che per noi nuotatori è il periodo dove bisogna nuotare un pochino di più. Però dai, la gara è bene, sono partito con il 100 un po' così così, mi sono ripreso meglio con il 50, oggi il 200 speravo un pochettino meglio, però è venuto qualcosina sopra le mie aspettative, ma vabbè, ci sta. Obiettivi adesso? Il nostro focus ovviamente è sui Giochi, poi dobbiamo decidere gli appuntamenti seguenti, se fare un europeo under 23 o se concludere con i campionati italiani assoluti a Roma".